Новый график движения транспорта во Львовской области должен обеспечить более удобные и безопасные перевозки.

Во Львовской области представили новый график движения транспорта, предусматривающий запуск пяти автобусных маршрутов для улучшения сообщения между городом и близлежащими общинами, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает городской совет.

Начальник управления транспорта Олег Партика отметил, что город стремится создать современную систему перевозок, отвечающую стандартам комфорта, безопасности и инклюзивности.

Новые маршруты предполагают:

№65 – соединение Винников с северной частью Львова через Под Голоском, Липинского, Богдановскую, Тракт Глинянский и Лисиничи, с конечной остановкой на кольцевой дороге в Винниках;

– соединение Винников с северной частью Львова через Под Голоском, Липинского, Богдановскую, Тракт Глинянский и Лисиничи, с конечной остановкой на кольцевой дороге в Винниках; №67 – сообщение центральной части Львова с Брюховичами через улицы Шевченко и Брюховицкую;

– сообщение центральной части Львова с Брюховичами через улицы Шевченко и Брюховицкую; №64 – из Рясно-Русского в Брюховичи для улучшения транспортной доступности;

– из Рясно-Русского в Брюховичи для улучшения транспортной доступности; дополнительный маршрут к Дублянам через район Пески, что облегчит передвижение жителям Грибовичей и Дублян;

№90 – сообщение микрорайона Рясное-1 с селом Рясна-Русское и районом Левандовка.

Также следует отметить, что по завершении юридических процедур объявят открытый конкурс на перевозчиков. Автобусы должны быть приспособлены для людей с инвалидностью, оборудованы кондиционерами, системами аудио- и визуального информирования, GPS навигацией и видеонаблюдением. Экологический стандарт транспорта – не ниже «Евро-4».

Таким образом, новый график движения транспорта во Львовской области должен обеспечить более удобные и безопасные перевозки для жителей и гостей региона, уменьшить очереди и повысить доступность общественного транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.