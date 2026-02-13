Новий графік руху транспорту в Львівській області має забезпечити зручніші та безпечніші перевезення.

У Львівській області представили новий графік руху транспорту, який передбачає запуск п’яти автобусних маршрутів для покращення сполучення між містом та прилеглими громадами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада.

Начальник управління транспорту Олег Партика зазначив, що місто прагне створити сучасну систему перевезень, що відповідає стандартам комфорту, безпеки та інклюзивності.

Нові маршрути передбачають:

№65 – з’єднання Винників із північною частиною Львова через Під Голоском, Липинського, Богданівську, Тракт Глинянський та Лисиничі, з кінцевою зупинкою на кільцевій дорозі у Винниках;

– з’єднання Винників із північною частиною Львова через Під Голоском, Липинського, Богданівську, Тракт Глинянський та Лисиничі, з кінцевою зупинкою на кільцевій дорозі у Винниках; №67 – сполучення центральної частини Львова з Брюховичами через вулиці Шевченка та Брюховицьку;

– сполучення центральної частини Львова з Брюховичами через вулиці Шевченка та Брюховицьку; №64 – з Рясне-Руського до Брюховичів для покращення транспортної доступності;

– з Рясне-Руського до Брюховичів для покращення транспортної доступності; додатковий маршрут до Дублян через район Піски, що полегшить пересування жителям Грибовичів та Дублян;

№90 – сполучення мікрорайону Рясне-1 із селом Рясна-Руське та районом Левандівка.

Також варто зауважити, що після завершення юридичних процедур оголосять відкритий конкурс на перевізників. Автобуси мають бути пристосовані для людей з інвалідністю, обладнані кондиціонерами, системами аудіо- та візуального інформування, GPS-навігацією та відеоспостереженням. Екологічний стандарт транспорту – не нижче «Євро-4».

Таким чином, новий графік руху транспорту в Львівській області має забезпечити зручніші та безпечніші перевезення для мешканців та гостей регіону, зменшити черги й підвищити доступність громадського транспорту.

