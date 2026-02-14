Укрзализныця объявила новый график движения поездов в Запорожье, который вступит в силу с 19 февраля 2026 из-за обострения ситуации безопасности на территории региона, передает Politeka.

Пассажирам советуют внимательно проверять актуальное расписание, планируя поездки, поскольку временные ограничения касаются ряда железнодорожных маршрутов и будут действовать только на период ремонтных работ и дополнительных мер безопасности.

С 19 февраля отменяются такие рейсы, которые ранее отправлялись из Запорожья: № 732 Запорожье – Киев (Интерсити), № 88 Запорожье – Ковель, № 4 Запорожье – Ужгород, а также № 52 Запорожье – Одесса. Для этих поездов не предусмотрены никакие альтернативные маршруты или пересадки, поэтому пассажирам придется выбирать другие способы путешествия.

При этом некоторые поезда продолжат движение через станцию ​​Запорожье-1, однако изменили начальную или конечную станцию. Речь идет о рейсах: № 38 Запорожье - Киев; № 32/36 Запорожье - Ясиня/Перемышль; № 86 Запорожье - Львов; № 128 Запорожье - Львов. Для этих поездов Запорожье будет оставаться основной станцией маршрута, а дальнейшие направления, которые были ранее, пока недоступны.

Во время временных изменений железнодорожники также предупреждают о возможном введении дополнительных ограничений в случае ухудшения ситуации безопасности. В таком случае может быть организован трансфер пассажиров автобусами между Днепром и Запорожьем для обеспечения безопасного и своевременного переезда.

Причиной этих корректировок является напряженная ситуация в регионе и риск объектов железнодорожной инфраструктуры из-за возможных враждебных действий. В этой связи компания продолжает адаптировать графики движения и маршруты поездов, приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожных работников.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса перед отправлением, пользоваться мобильным приложением или официальным сайтом Укрзализныци и учитывать новый график движения поездов в Запорожье во время планирования поездок во избежание недоразумений.

