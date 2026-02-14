Укрзалізниця оголосила новий графік руху поїздів у Запоріжжі, який набуде чинності з 19 лютого 2026 року через загострення безпекової ситуації на території регіону, передає Politeka.

Пасажирам радять уважно перевіряти актуальний розклад, плануючи поїздки, оскільки тимчасові обмеження стосуються низки залізничних маршрутів і діятимуть лише на період ремонтних робіт та додаткових заходів безпеки.

З 19 лютого скасовуються такі рейси, що раніше відправлялися із Запоріжжя: № 732 Запоріжжя — Київ (Інтерсіті), № 88 Запоріжжя — Ковель, № 4 Запоріжжя — Ужгород, а також № 52 Запоріжжя — Одеса. Для цих поїздів не передбачено жодних альтернативних маршрутів чи пересадок, тому пасажирам доведеться обирати інші способи подорожі.

Разом із цим, деякі потяги продовжать рух через станцію Запоріжжя-1, проте змінили початкову або кінцеву станцію. Йдеться про рейси: № 38 Запоріжжя — Київ; № 32/36 Запоріжжя — Ясіня/Перемишль; № 86 Запоріжжя — Львів; № 128 Запоріжжя — Львів. Для цих потягів Запоріжжя залишатиметься основною станцією маршруту, а подальші напрямки, які були раніше, наразі недоступні.

Під час тимчасових змін залізничники також попереджають про можливе введення додаткових обмежень у разі погіршення безпекової ситуації. У такому випадку може бути організований трансфер пасажирів автобусами між Дніпром та Запоріжжям, щоб забезпечити безпечний та своєчасний переїзд.

Причиною цих коригувань є напружена ситуація в регіоні та ризик для об’єктів залізничної інфраструктури через можливі ворожі дії. У зв’язку з цим компанія продовжує адаптувати графіки руху і маршрути поїздів, пріоритетом залишається безпека пасажирів та залізничних працівників.

Пасажирам рекомендують перевіряти статус рейсу перед відправленням, користуватися мобільним застосунком або офіційним сайтом Укрзалізниці та враховувати новий графік руху поїздів у Запоріжжі під час планування поїздок, щоб уникнути непорозумінь.

