Новый график движения поездов в Киеве подразумевает запуск дополнительных рейсов Kyiv City Express, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения поездов в Киеве позволяет пассажирам столицы избегать пробок и стрессовых ситуаций во время поездок через Днепр, сообщает Politeka.

Как говорится в официальном Телеграмм-канале Kyiv City Express, новый график движения поездов в Киеве означает дополнительные рейсы между Выдубичами и Дарницей для удобного и быстрого передвижения через Днепр.

Так, с 17 февраля возобновились дополнительные рейсы Kyiv City Express, обеспечивающие передвижение между Выдубичами и остановкой на станции Березняки.

Пассажирам предлагают современные теплые и комфортные вагоны, а поездка занимает всего около 10 минут. Оплата проезда возможна через приложение "Укрзализныци" или непосредственно на борту. Билет стоит 15 грн.

По новому графику движения поездов в Киеве, дополнительные рейсы из Дарницы отправляются в 6:31, 7:31, 8:31 и 9:31. В обратном направлении экспресс курсирует из Выдубичей в 7:02, 8:02 и 9:02.

Эти изменения усиливают привычное расписание Kyiv City Express и делают передвижение по городу более предсказуемым. Такие нововведения позволяют киевлянам планировать маршруты более эффективно, избегать толпы на платформах и экономить время в ежедневных поездках.

Пассажиры уже отмечают преимущества новых рейсов. Они позволяют легко добраться с одного берега Днепра на другой, не дожидаясь долго маршрутки или автобусы, которые часто переполнены, особенно в часы пик.

Станция Березняки, где производят остановку дополнительные рейсы, становится удобной точкой для пересадки на другие виды общественного транспорта. Kyiv City Express также облегчает соединение с центральными районами города.

