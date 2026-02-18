Новий графік руху поїздів у Києві передбачає запуск додаткових рейсів Kyiv City Express, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху поїздів у Києві дозволяє пасажирам столиці уникати заторів і стресових ситуацій під час поїздок через Дніпро, повідомляє Politeka.

Як йдеться в офіційному Телеграм-каналі Kyiv City Express, новий графік руху поїздів у Києві означає додаткові рейси між Видубичами та Дарницею для зручного та швидкого пересування через Дніпро.

Так, з 17 лютого відновилися додаткові рейси Kyiv City Express, що забезпечують пересування між Видубичами та зупинкою на станції Березняки.

Пасажирам пропонують сучасні теплі та комфортні вагони, а поїздка займає лише близько 10 хвилин. Оплата проїзду можлива онлайн через застосунок "Укрзалізниці" або безпосередньо на борту. Квиток коштує 15 грн.

За новим графіком руху похздів у Києві, додаткові рейси з Дарниці відправляються о 6:31, 7:31, 8:31 та 9:31. У зворотньому напрямку експрес курсує з Видубичів о 7:02, 8:02 та 9:02.

Ці зміни підсилюють звичний розклад Kyiv City Express та роблять пересування містом більш передбачуваним. Такі нововведення дають змогу киянам планувати маршрути більш ефективно, уникати натовпу на платформах і економити час у щоденних поїздках.

Пасажири вже відзначають переваги нових рейсів. Вони дозволяють легко дістатися з одного берега Дніпра на інший, не чекаючи довго на маршрутки чи автобуси, що часто переповнені, особливо у години пік.

Станція Березняки, де роблять зупинку додаткові рейси, стає зручною точкою для пересадки на інші види громадського транспорту. Kyiv City Express також полегшує сполучення з центральними районами міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.