Обмеження руху в Ужгороді є тимчасовими та пов’язані з модернізацією інфраструктури.

Обмеження руху в Ужгороді запровадили на вулиці Карпатської України, передає Politeka.

Таку інформацію повідомили в Департаменті міської інфраструктури міської ради. Йдеться про ділянку на в’їзді до міста.

Із 17 лютого для транспорту закрили праву смугу на відрізку між вулицями Проектною та Максима Польового. Проїзд у цьому напрямку ускладнений через проведення ремонтних заходів.

На локації демонтують бордюрний камінь та виконують фрезерування дорожнього покриття. Роботи проводять у межах продовження капітального оновлення цієї магістралі.

У мерії зазначають, що такі обмеження руху в Ужгороді є тимчасовими та пов’язані з модернізацією інфраструктури.

Водіїв закликають бути уважними, орієнтуватися на встановлені знаки та планувати маршрут заздалегідь, щоб уникнути скупчення транспорту.

Крім того, у Закарпатській області ввели новий графік руху поїздів.

Тепер електропоїзд вирушає зі станції Берегово о 08:35 замість 08:10.

Згідно з оновленим графіком, приміський експрес прибуває до Великої Бийгані о 08:48, до Косина — о 09:01, до Батрадя — о 09:10, а кінцевою точкою маршруту Батьово — о 09:20.

Мандрівникам радять звернути увагу на змінений час відправлення та прибуття, щоб уникнути зайвого очікування на платформі. Для тих, хто регулярно користується цим напрямком, новий графік може виявитися зручнішим.

Раніше повідомляли про намір запустити брендований пасажирський склад Sakura train, який курсуватиме за маршрутом Ужгород — Київ під час сезону цвітіння сакур. Проєкт передбачає тематичне оформлення вагонів із зображенням квітів, оновлені маршрутні табло та інформаційні матеріали про українсько-японське партнерство.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс