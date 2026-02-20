Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку впливає на бюджетні установи та бізнес, тому важливо заздалегідь планувати фінансові витрати на опалення та гарячу воду.

У Луцьку з 1 березня 2026 року набирає чинності підвищення тарифів на комунальні послуги, передає Politeka.

Про це повідомляє міська рада. Коригування стосується бюджетних установ, бізнесу та релігійних організацій, населення зміни безпосередньо не зачіпають.

Рішення ухвалили 17 лютого на засіданні виконавчого комітету. Воно передбачає застосування нових розрахунків на теплову енергію та гарячу воду до 30 вересня 2026 року.

Тарифи на теплову енергію

Для бюджетних установ діятиме двоставковий тариф:

Т1 — 4 115,72 грн/Гкал (еквівалент одноставкового);

умовно-змінна частина — 2 991,88 грн/Гкал;

умовно-постійна частина — 165 091,74 грн за 1 Гкал/год приєднаного навантаження.

Для інших споживачів (з ПДВ):

Т1 — 4 106,82 грн/Гкал;

умовно-змінна — 2 979,01 грн/Гкал;

умовно-постійна — 155 946,12 грн за 1 Гкал/год.

Окремо встановлені тарифи для котелень за конкретними адресами.

Гаряча вода

Для населення діють такі ціни на м³ (з ПДВ):

Т1 — 177,19 грн;

Т2 — 188,78 грн;

Т3 — 175,14 грн.

Бюджетні установи сплачуватимуть від 248,87 грн за м³, інші споживачі — до 315,54 грн залежно від котельні.

Рішення передбачає зміни до попередніх тарифів виконкому від 17 вересня 2025 року. Ознайомитися з усіма додатками можна на офіційному сайті Луцької міської ради.

Міська влада радить організаціям врахувати нові тарифи при плануванні витрат на опалення та гарячу воду, щоб забезпечити безперебійну роботу установ.

Організаціям рекомендують переглянути внутрішні графіки споживання та за можливості оптимізувати використання ресурсів, щоб зменшити витрати за новими тарифами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку впливає на бюджетні установи та бізнес, тому важливо заздалегідь планувати фінансові витрати на опалення та гарячу воду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.