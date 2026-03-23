Доплаты для пенсионеров в Киевской области начали начисляться в соответствии с изменениями, предусмотренными законом «О Госбюджете-2026», сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, повысился до 1038 грн.

Такое увеличение стало возможным благодаря повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 грн. По сравнению с прошлым годом, поддержка выросла на 93,6 грн, что позволяет частично покрывать расходы на повседневную жизнь и уход.

Право на получение доплаты имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном медицинском уходе и не имеющие трудоспособных родственников для поддержки. Также надбавку могут получить те, у кого нет пенсии по инвалидности и других социальных выплат.

Важно, что доплаты пенсионерам в Киевской области предоставляются только после прохождения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК). Гражданам нужно обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов.

Также следует отметить, что среди необходимых документов - паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о потребности в уходе и подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки информации, Пенсионный фонд назначает соответствующую сумму надбавки.

Специалисты советуют заранее готовить документы и уточнять график работы ЛКК для ускорения процесса получения выплаты. Это особенно важно для людей, живущих в одиночестве и не имеющих возможности получать помощь от родственников.

