Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховуватися відповідно до змін, передбачених законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, підвищився до 1038 грн.

Таке збільшення стало можливим завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2595 грн. У порівнянні з минулим роком підтримка зросла на 93,6 грн, що дозволяє частково покривати витрати на повсякденне життя та догляд.

Право на отримання доплати мають пенсіонери віком понад 80 років, які потребують регулярного медичного догляду і не мають працездатних родичів для підтримки. Також надбавку можуть отримати ті, хто не має пенсії за інвалідністю та інших соціальних виплат.

Важливо, що доплати для пенсіонерів у Київській області надаються тільки після проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Громадянам потрібно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів.

Також варто зауважити, що серед необхідних документів — паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок про потребу в догляді та підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки інформації Пенсійний фонд призначає відповідну суму надбавки.

Фахівці радять заздалегідь готувати документи та уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес отримання виплати. Це особливо важливо для людей, які живуть на самоті і не мають можливості отримувати допомогу від родичів.

