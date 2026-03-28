Подорожание продуктов в Харькове продолжает фиксироваться в разных категориях товаров, что влияет на кошельки местных жителей.

Подорожание продуктов в Харькове подтверждают актуальные данные официального сайта Министерства финансов, сообщает Politeka.

На сайте публикуется мониторинг стоимости популярных товаров в крупных торговых сетях. За последний период выросли цены на подсолнечное масло, томатную пасту и шампиньоны.

В частности, в категории бакалеи подорожание продуктов в Харькове заметно на примере рафинированного подсолнечного масла «Щедрый Дар» объемом 850 мл.

В настоящее время ее средняя стоимость составляет 91,50 гривны. В разных магазинах ценник немного отличается. Так, в сети Auchan этот товар продают за 92,50 гривны, а у Novus – за 90,49 гривны.

В феврале 2026 года средняя цена на это масло была ниже и составила 85,02 гривны. Например, у Novus она стоила 86,58 гривны, у Auchan – 85,46 гривны, а у Metro – около 83 гривен.

Так что подорожание продуктов в Харькове стало заметным даже в базовых товарах ежедневного потребления. Выросли цены и на некоторые соусы. Речь идет, в частности, о томатной пасте «Чумак» весом 350 граммов.

По состоянию на март, ее средняя стоимость составляет 93,90 гривны. Такая цена зафиксирована в частности в сети Megamarket. Для сравнения, в феврале средняя цена на этот товар составила 87,75 грн.

Еще более заметный рост был зафиксирован в категории свежих товаров. Например, средняя цена на шампиньоне сейчас составляет 169,55 гривны за килограмм.

В разных торговых сетях стоимость может существенно отличаться. В Auchan шампиньоны продают примерно за 146,50 гривны за килограмм, у Novus – за 149 гривен, у Metro – около 164 гривен, а в Megamarket цена может достигать 218,70 гривны.

Для сравнения, в феврале средняя стоимость этого товара была ниже – примерно 150,52 гривны за килограмм.

Последние новости Украины:

