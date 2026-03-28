Подорожчання продуктів у Харкові продовжує фіксуватися у різних категоріях товарів, що впливає на гаманці місцевих жителів.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують актуальні дані з офіційного сайту Міністерства фінансів, повідомляє Politeka.

На сайті публікується моніторинг вартості популярних товарів у великих торговельних мережах. За останній період зросли ціни на соняшникову олію, томатну пасту та печериці.

Зокрема, у категорії бакалії подорожчання продуктів у Харокві помітне на прикладі рафінованої соняшникової олії «Щедрий Дар» об’ємом 850 мл.

Наразі її середня вартість становить 91,50 гривні. У різних магазинах цінник трохи відрізняється. Так, у мережі Auchan цей товар продають за 92,50 гривні, а в Novus - за 90,49 гривні.

Водночас, у лютому 2026 року середня ціна на цю олію була нижчою і становила 85,02 гривні. Наприклад, у Novus вона коштувала 86,58 гривні, в Auchan - 85,46 гривні, а в Metro - близько 83 гривень.

Тож подорожчання продуктів у Харкові стало помітним навіть у базових товарах щоденного вжитку. Зросли ціни і на деякі соуси. Йдеться, зокрема, про томатну пасту «Чумак» вагою 350 грамів.

Станом на березень її середня вартість становить 93,90 гривні. Така ціна зафіксована, зокрема, у мережі Megamarket. Для порівняння, у лютому середня ціна на цей товар становила 87,75 гривні.

Ще більш помітне зростання зафіксовано у категорії свіжих товарів. Наприклад, середня ціна на печериці наразі становить 169,55 гривні за кілограм.

У різних торговельних мережах вартість може суттєво відрізнятися. У Auchan печериці продають приблизно за 146,50 гривні за кілограм, у Novus - за 149 гривень, у Metro - близько 164 гривень, а в Megamarket ціна може досягати 218,70 гривні.

Для порівняння, в лютому середня вартість цього товару була нижчою - приблизно 150,52 гривні за кілограм.

