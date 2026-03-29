В Киевской области объявили повышение тарифов на коммунальные услуги для вывоза жидких бытовых отходов, предоставляемых КП «Громада», сообщает Politeka.net.

Корректировка стоимости связана с ростом цен на топливо, повышением минимальной зарплаты и увеличением расходов на обслуживание спецтранспорта и очисткой сточных вод на 11,8%.

Новые тарифы предусматривают:

для населения — 225 грн/м³,

для других потребителей — 246 грн/м³,

для коммунальных предприятий, учреждений и организаций - 240 грн/м³.

В КП «Громада» отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области необходимо для обеспечения стабильной работы предприятия и обслуживания клиентов. Это позволит покрыть возросшие затраты на техническое обслуживание транспорта и материалы для очистки воды.

Замечания и предложения к проекту принимаются в течение семи рабочих дней с даты обнародования до 17 марта 2026 года. Отправить их можно по электронной почте по kpgromada@ukr.net или по адресу: Киевская обл., Фастовский район, с. Тарасовка, ул. Школьная, 1, кв. 49. Для справок работает телефон 097-959-01-66.

Жителям советуют заблаговременно планировать оплату услуг, ознакомиться с графиком вывоза жидких отходов в своем населенном пункте и проверять условия предоставления сервиса. В случае вопросов всегда можно обращаться в КП «Громада» по телефону или по электронной почте.

Жителям советуют внимательно следить за объявлениями, чтобы своевременно адаптироваться к повышению тарифов на коммунальные услуги в Киевской области и избежать недоразумений с оплатой.

