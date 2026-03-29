Мешканцям радять уважно слідкувати за оголошеннями, щоб своєчасно адаптуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області та уникнути непорозумінь із оплатою.

У Київській області оголосили підвищення тарифів на комунальні послуги для вивезення рідких побутових відходів, що надає КП «Громада», повідомляє Politeka.net.

Коригування вартості пов’язане зі зростанням цін на паливо, підвищенням мінімальної зарплати та збільшенням витрат на обслуговування спецтранспорту та очищення стічних вод на 11,8%.

Нові тарифи передбачають:

для населення — 225 грн/м³,

для інших споживачів — 246 грн/м³,

для комунальних підприємств, установ і організацій — 240 грн/м³.

У КП «Громада» наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області необхідне для забезпечення стабільної роботи підприємства та належного обслуговування клієнтів. Це дозволить покрити зростаючі витрати на технічне обслуговування транспорту та матеріали для очищення води.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом семи робочих днів від дати оприлюднення, до 17 березня 2026 року. Надіслати їх можна електронною поштою на kpgromada@ukr.net або за адресою: Київська обл., Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 1, кв. 49. Для довідок працює телефон 097-959-01-66.

Мешканцям радять завчасно планувати оплату послуг, ознайомитися з графіком вивезення рідких відходів у своєму населеному пункті та перевіряти умови надання сервісу. У разі питань завжди можна звертатися до КП «Громада» за телефоном або електронною поштою.

Мешканцям радять уважно слідкувати за оголошеннями, щоб своєчасно адаптуватися до підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області та уникнути непорозумінь із оплатою.

