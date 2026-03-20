Завершение отопительного сезона в Кировоградской области в 2026 году будет внедрено по тем же правилам, что годом ранее, пишет Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, нынешний отопительный сезон длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

В то же время эта дата не обязательна для всех населенных пунктов — органы местного самоуправления имеют право завершить отопительный сезон раньше.

Когда могут выключить батареи

Ключевым фактором для завершения отопительного сезона в Кировоградской области температура воздуха. Обычно решение принимается на уровне городских или поселковых администраций.

Отопление может быть отключено досрочно, если среднесуточная температура превышает +8°C и удерживается на таком уровне не менее трех дней подряд. В таких условиях коммунальные службы переходят на весенний режим работы, что позволяет уменьшить потребление энергоресурсов.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного периода не привязано к конкретной дате. По его словам, ключевым фактором являются фактические температурные показатели.

Исключения для социальной сферы

Для учреждений социального назначения могут действовать отдельные правила. В частности, в больницах, детских садах и школах отопления могут оставить даже после завершения сезона.

Такое решение принимается в случае резкого похолодания для обеспечения комфортных условий для детей и пациентов. Эксперты советуют местным властям учитывать прогноз погоды и техническое состояние теплосетей во избежание резких температурных перепадов в помещениях.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Кировоградской области: когда выключат батареи в 2026 году.