Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на понедельник, 23 марта 2026 года.

Во время проведения плановых работ в электросетях в некоторых населенных пунктах Харьковской области 23 марта 2026 будут применяться специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, как сообщают на официальном сайте Люботинского территориального общества в Харьковской области, локальные графики отключения света 23 марта будут действовать в городе Люботин. Ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома по следующим адресам:

ул. Василия Данилевского, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 45, 45 58/21;

Василия Мовы, 18, 20, 22, 24-26, 28, 30-34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44-48, 50-54, 56, 58А, 6 74/2, 76/1, 78-80, 82, 86;

Подгорная, 1, 3, 5, 7-14, 16-33, 35, 37, 39-41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61;

Богдана Хмельницкого, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8-10, 12-15, 15А, 16-19, 20/6, 21, 22/7, 23, 23А, 24, 26, 28, 28А, 34;

частично улицы Деповская, Касича, Максима Гайдаша, Новодорожная, Гранта, Клавдии Шульженко, Леся Курбаса, Партизанская, Речная и ряд переулков.

Также плановые обесточения в понедельник состоятся в пределах Близнюковского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Там ограничения электроснабжения с 8:30 до 17:00 будут действовать в пос. Близнюки по ул. Свободы, Независимости, Калиновой, Складневой, Молодежной, Железнодорожной, а также в селе Миролюбовка.

Кроме того, 23 марта специальные графики отключения света будут применяться в Зачепиловской территориальной общине в Харьковской области. Приблизительно с 8 до 17 часов состоятся обесточивание в с. Абазовка (ул. Новоселовская, Набережная) и Забарино (Речная, Ленина, Садовая, Центральная, Специалистов).

