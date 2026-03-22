Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 23 березня 2026 року.

Під час проведення планових робіт в електромережах у деяких населених пунктах Харківської області 23 березня 2026 року застосовуватимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, як повідомляють на офіційному сайті Люботинської територіальної громади в Харківській області, локальні графіки відключення світла 23 березня діятимуть у місті Люботин. Орієнтовно з 9:00 до 17:00 без електроенергії залишаться будинки за такими адресами:

вул. Василя Данилевського, 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 44, 46, 50, 52, 54/9, 55, 58/21;

Василя Мови, 18, 20, 22, 24-26, 28, 30-34, 37/16, 38/9, 39, 40/12, 42, 43, 43А, 44-48, 50-54, 56, 58А, 60, 62-64, 66-68, 72, 74/2, 76/1, 78-80, 82, 86;

Підгірна, 1, 3, 5, 7-14, 16-33, 35, 37, 39-41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61;

Богдана Хмельницького, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8-10, 12-15, 15А, 16-19, 20/6, 21, 22/7, 23, 23А, 24, 26, 28, 28А, 34;

частково вулиці Деповська, Касіча, Максима Гайдаша, Новодорожня, Гранта, Клавдії Шульженко, Леся Курбаса, Партизанська, Річкова та низка провулків.

Також планові знеструмлення в понеділок відбудуться в межах Близнюківської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Там обмеження електропостачання з 8:30 до 17:00 діятимуть у сел. Близнюки по вул. Свободи, Незалежності, Калинова, Складнєвої, Молодіжна, Залізнична, а також у селі Миролюбівка.

Крім того, 23 березня спеціальні графіки відключення світла застосовуватимуть у Зачепилівській територіальній громаді в Харківській області. Приблизно з 8 до 17 години відбудуться знеструмлення в с. Абазівка (вул. Новоселівська, Набережна) та Забарине (Річна, Леніна, Садова, Центральна, Спеціалістів).

