С 1 апреля 2026 года начнется индексация пенсий в Харьковской области для части граждан.

Индексация пенсий в Харьковской области ожидается с 1 апреля, однако повышения выплат ожидает не всех украинцев.

Об этом сообщили в ПФУ.

С 1 апреля 2026 г. начнется индексация пенсий в Харьковской области для граждан, которые продолжают работать. Он будет касаться тех, у кого с момента назначения или последнего перерасчета прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Как сообщают в ПФУ, ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, за это время получивших дополнительный страховой стаж.

Всего на начало года в Украине насчитывается около 2,8 миллионов работающих пенсионеров. Средний размер их выплат составляет около 7,16 тыс. грн.

Как изменится размер пенсии

Сумма повышения зависит от количества страхового стажа, приобретенного после предварительного перерасчета или назначения пенсии.

Если за этот период накоплено не менее 24 месяцев опыта, при пересчете учтут как дополнительный стаж, так и (при необходимости) новый заработок.

Если опыта меньше 24 месяцев, пенсия будет пересмотрена только с учетом дополнительных месяцев, без изменения показателя заработной платы.

Важно: показатель средней зарплаты, который использовался при предварительном начислении, остается неизменным.

Дополнительные условия

Для пенсионеров за выслугу лет перерасчет с учетом нового стажа и дохода возможен только по достижении пенсионного возраста. Право на автоматический перерасчет определяется по состоянию на 1 марта.

Если право возникает позже, пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Каким будет повышение

В среднем доплата будет составлять несколько сотен гривен, в зависимости от опыта и уровня заработка.

В Пенсионном фонде отмечают, что все расчеты производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что обеспечивает точность и справедливость начислений.

