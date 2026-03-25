Индексация пенсий с 1 апреля в Киевской области ждет только часть украинцев.

С 1 апреля 2026 года в Киевской области начнется индексация пенсий, однако увеличение выплат получат не все пенсионеры, пишет Politeka.net.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Индексация пенсий с 1 апреля в Киевской области будет касаться граждан, которые продолжают работать, при условии, что с момента назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

По данным ПФУ, ежегодно такое повышение охватывает более 600 тысяч работающих пенсионеров, которые за это время приобрели дополнительный страховой стаж.

На начало года в Украине насчитывается около 2,8 миллиона работающих пенсионеров. Средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

Как изменятся выплаты

Размер повышения зависит от количества страхового стажа, полученного после предварительного перерасчета или назначения пенсии.

Если накоплен 24 месяца опыта или более, при пересчете учтут как дополнительный стаж, так и при необходимости новый уровень заработка.

Если стажа меньше 24 месяцев, пересмотр проведут только с учетом дополнительных месяцев без изменения зарплатного показателя.

При этом средняя заработная плата, которая использовалась ранее для расчета пенсии, не меняется.

Дополнительные нюансы

Для пенсионеров за выслугу лет перерасчет с учетом нового стажа и доходов возможен только по достижении пенсионного возраста.

Автоматический перерасчет определяется по состоянию на 1 марта.

Если право возникает позже, следует подать заявление в Пенсионный фонд.

Какое ожидается повышение

В среднем доплата составит несколько сотен гривен в зависимости от приобретенного опыта и уровня заработной платы.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что гарантирует корректность расчетов.

