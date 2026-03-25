Індексація пенсій з 1 квітня у Київській області чекає тільки на частину українців.

З 1 квітня 2026 року в Київській області розпочнеться індексація пенсій, однак збільшення виплат отримають не всі пенсіонери, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Індексація пенсій з 1 квітня у Київській області стосуватиметься громадян, які продовжують працювати, за умови що з моменту призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

За даними ПФУ, щороку таке підвищення охоплює понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів, які за цей час набули додаткового страхового стажу.

Станом на початок року в Україні налічується близько 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів. Середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

Як зміняться виплати

Розмір підвищення залежить від кількості страхового стажу, отриманого після попереднього перерахунку або призначення пенсії.

Якщо накопичено 24 місяці досвіду або більше, при перерахунку врахують як додатковий стаж, так і, за необхідності, новий рівень заробітку.

Якщо стажу менше ніж 24 місяці, перегляд проведуть лише з урахуванням додаткових місяців без зміни зарплатного показника.

При цьому середня заробітна плата, яка використовувалась раніше для розрахунку пенсії, не змінюється.

Додаткові нюанси

Для пенсіонерів за вислугу років перерахунок із урахуванням нового стажу та доходів можливий лише після досягнення пенсійного віку.

Автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня.

Якщо право виникає пізніше, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду.

Яке очікується підвищення

У середньому доплата складе кілька сотень гривень, залежно від набутого досвіду та рівня заробітної плати.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що гарантує коректність розрахунків.

