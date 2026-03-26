В Полтавской области повышение пенсий состоится с 1 апреля, однако оно будет касаться не всех пенсионеров.

В Пенсионном фонде уже завершили все необходимые расчеты и готовы к начислению обновленных выплат.

Кто получит повышение

В первую очередь изменения коснутся тех, чьи пенсии зависят от обновленных показателей денежного довольствия. Это, в частности:

военнослужащие

работники силовых органов

государственные служащие

ученые

Для этих категорий предусмотрен плановый перерасчет в соответствии с действующим законодательством.

Перерасчет касается и:

пенсий по инвалидности

выплат в случае потери кормильца

Если эти выплаты зависят от прожиточного минимума, они автоматически изменятся вместе с обновлением.

Доплаты по возрасту

Повышение также коснется людей постарше. Пенсионерам в возрасте 70, 75 и 80 лет и дальше будут начислять возрастные надбавки. В апреле их размер может возрасти из-за пересмотра базовых социальных стандартов.

Работающие пенсионеры

Особое внимание уделят работающим пенсионерам. Перерасчет с 1 апреля проведут для тех, у кого после назначения или последнего пересмотра пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Ежегодно такая процедура охватывает более 600 тысяч человек, которые за это время приобретают дополнительный страховой стаж. Всего в Украине сейчас работает около 2,8 миллиона пенсионеров, а средний размер их выплат составляет примерно 7,16 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде отмечают, что все расчеты производятся на основе актуальных данных о доходах и уплаченных взносах, что гарантирует точность и справедливость начислений.

