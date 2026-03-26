З 1 квітня в Полтавській області стартує черговий етап перерахунку та підвищення пенсій для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляють у ПФУ.
У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до нарахування оновлених виплат. В Полтавській області підвищення пенсій відбудеться, однак воно стосуватиметься не всіх пенсіонерів.
Хто отримає підвищення
Насамперед зміни зачеплять тих, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Це, зокрема:
- військовослужбовці
- працівники силових органів
- державні службовці
- науковці
Для цих категорій передбачено плановий перерахунок відповідно до чинного законодавства.
Перерахунок стосуватиметься і:
- пенсій по інвалідності
- виплат у разі втрати годувальника
Якщо ці виплати залежать від прожиткового мінімуму, вони автоматично зміняться разом із його оновленням.
Доплати за віком
Підвищення також торкнеться людей старшого віку. Пенсіонерам віком 70, 75 і 80 років і надалі нараховуватимуть вікові надбавки. У квітні їхній розмір може зрости через перегляд базових соціальних стандартів.
Працюючі пенсіонери
Окрему увагу приділять працюючим пенсіонерам. Перерахунок з 1 квітня проведуть для тих, у кого після призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.
Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч осіб, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.
У Пенсійному фонді наголошують, що всі розрахунки здійснюються на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що гарантує точність і справедливість нарахувань.
