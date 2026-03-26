З 1 квітня в Полтавській області стартує черговий етап перерахунку та підвищення пенсій для окремих категорій громадян, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до нарахування оновлених виплат. В Полтавській області підвищення пенсій відбудеться, однак воно стосуватиметься не всіх пенсіонерів.

Хто отримає підвищення

Насамперед зміни зачеплять тих, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Це, зокрема:

  • військовослужбовці
  • працівники силових органів
  • державні службовці
  • науковці

Для цих категорій передбачено плановий перерахунок відповідно до чинного законодавства.

Перерахунок стосуватиметься і:

  • пенсій по інвалідності
  • виплат у разі втрати годувальника

Якщо ці виплати залежать від прожиткового мінімуму, вони автоматично зміняться разом із його оновленням.

Доплати за віком

Підвищення також торкнеться людей старшого віку. Пенсіонерам віком 70, 75 і 80 років і надалі нараховуватимуть вікові надбавки. У квітні їхній розмір може зрости через перегляд базових соціальних стандартів.

Працюючі пенсіонери

Окрему увагу приділять працюючим пенсіонерам. Перерахунок з 1 квітня проведуть для тих, у кого після призначення або останнього перегляду пенсії минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Щороку така процедура охоплює понад 600 тисяч осіб, які за цей час набувають додаткового страхового стажу. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі розрахунки здійснюються на основі актуальних даних про доходи та сплачені внески, що гарантує точність і справедливість нарахувань.

