В Пенсионном фонде уже завершили все необходимые расчеты и готовы к индексации пенсий в Кировоградской области с 1 апреля.

С 1 апреля в Кировоградской области стартует индексация пенсий работающим пенсионерам в 2026 году, охватывающим часть граждан.

Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

25 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление №236, предусматривающее индексацию пенсий и страховых выплат, повышение минимальных пенсий и внедрение дополнительных социальных гарантий.

В Пенсионном фонде уже завершили все необходимые расчеты и готовы к обновлению выплат. В частности, в Кировоградской области повышение пенсий с апреля благодаря индексации предусмотрено не для всех, а только для отдельных групп пенсионеров.

Согласно новым правилам, минимальная пенсия для неработающих граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем выросла с 3758 до 4213 гривен. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с необходимым стажем выплаты повысились с 3613 до 4050 грн. Лица с инвалидностью первой группы теперь получают от 3725 гривен вместо предыдущих 3323 гривен.

Также для людей старше 70 лет предусмотрены ежемесячные компенсационные доплаты в случае если общий размер выплат не достигает 10 340,35 грн.

С 1 апреля 2026 года вводятся возрастные надбавки: для лиц старше 80 лет доплата может составлять до 570 гривен, для граждан от 75 до 80 лет — до 456 грн, а для пенсионеров от 70 до 75 лет — до 300 грн.

Также пересчет будет проведен для пенсионеров, которые продолжают работать. Условием является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2026 года.

В результате перерасчета размер выплат возрастет индивидуально - от примерно 100 до 2 595 гривен в зависимости от страхового стажа, уровня доходов и имеющихся надбавок.

В Пенсионном фонде отмечают, что все начисления производятся на основе актуальных данных о стаже и доходах, что обеспечивает точность и справедливость перерасчетов.

Последние новости Украины:

