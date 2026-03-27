У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до індексація пенсій в Кіровоградській області з 1 квітня.

З 1 квітня в Кіровоградській області стартує індексація пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році, який охоплює частину громадян, повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше повідомили в ПФУ.

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №236, яка передбачає індексацію пенсій і страхових виплат, підвищення мінімальних пенсій та впровадження додаткових соціальних гарантій.

У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до оновлення виплат. Зокрема, в Кіровоградській області підвищення пенсій, завдяки індексації, передбачене з квітня не для всіх, а лише для окремих груп пенсіонерів.

Згідно з новими правилами, мінімальна пенсія для непрацюючих громадян віком від 65 років із повним страховим стажем зросла з 3 758 до 4 213 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із необхідним стажем виплати підвищилися з 3 613 до 4 050 грн. Особи з інвалідністю першої групи тепер отримують від 3 725 гривень замість попередніх 3 323 гривень.

Також для людей старше 70 років передбачені щомісячні компенсаційні доплати у випадку, якщо загальний розмір пенсії не досягає 10 340,35 грн.

З 1 квітня 2026 року запроваджуються вікові надбавки: для осіб віком понад 80 років доплата може становити до 570 гривень, для громадян віком від 75 до 80 років — до 456 грн, а для пенсіонерів віком від 70 до 75 років — до 300 грн.

Крім цього, перерахунок проведуть для пенсіонерів, які продовжують працювати. Умовою є наявність щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2026 року.

У результаті перерахунку розмір пенсій зросте індивідуально — від приблизно 100 до 2 595 гривень залежно від страхового стажу, рівня доходів та наявних надбавок.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про стаж і доходи, що забезпечує точність та справедливість перерахунків.

