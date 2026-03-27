Исполком Львовского горсовета 26 марта утвердил новый график движения транспорта во Львове, пишет Politeka.net.

Изменения введут для автобусов №48, курсирующих с Галицкого перекрестка.

Согласно новому графику движения транспорта во Львове, маршрут продолжат до ул. Жешувской. Окончательное согласование схемы предстоит предоставить полиция, после чего обновленный маршрут заработает ориентировочно до конца апреля.

После смен автобусы не будут заезжать на ул. Любинскую будут иметь по четыре дополнительные остановки в обоих направлениях на ул. Патона и Жешувской. Для сохранения существующего интервала движения на линии дополнительно выйдет транспорт.

«В рабочие дни на маршруте курсирует 16 автобусов, по выходным — 12. С началом работы по новой схеме в будни линию будут обслуживать 18 единиц, а по выходным — 14» , — сообщили в управлении транспорта Львовского городского совета.

Решение об изменении конечной остановки и продлении маршрута было принято на основе обращений жителей и перевозчика. По словам представителей управления, аэропорт и часть ул. Любинская остается закрытой с начала полномасштабного вторжения, поэтому автобусы фактически не доезжали до плановой конечной.

Теперь конечная остановка будет там, где существует готовая инфраструктура для отстоя транспорта. Это позволит упорядочить работу маршрута и улучшить сообщение для жителей района. После возобновления работы аэропорта рассмотрим варианты возвращения автобусов в терминалы или разделение маршрута на две части» , — отметили в управлении.

Автобусы №48 возобновили работу в 2024 году после продолжительного перерыва. Маршрут обслуживает частный перевозчик "Эпитранс".

После согласования новой схемы полицией маршрут №48 будет курсировать по следующему маршруту:

ул. Ряшевская - ул. Е. Патона – ул. И. Выговского - ул. Владимира Великого - ул. Княгини Ольги – ул. Академика А. Сахарова - ул. М. Коперника – ул. П. Дорошенко – просп. Свободы - ул. Торговая – пл. Разные - просп. В. Черновола – ул. Под Дубом – ул. Замарстыновская - ул. Л. Долинского – ул. Б. Хмельницкого – ул. Б. Хмельницкого (Галицкий перекресток) - ул. Б. Хмельницкого – ул. Гайдоматька - ул. Замарстыновская - ул. Под Дубом – просп. В. Черновола – просп. Свободы - ул. П. Дорошенко – ул. М. Коперника – ул. С. Бандеры – ул. Генерала Т. Чупрынки – ул. И. Горбачевского - ул. Академика А. Сахарова - ул. Княгини Ольги – ул. Владимира Великого - ул. И. Выговского - ул. Е. Патона – ул. Ряшивская.

О дате запуска обновленного маршрута №48 сообщат дополнительно.

