Индексация пенсий с 1 апреля во Львовской области ждет не всех пенсионеров, а только отдельные категории.

С 1 апреля 2026 во Львовской области начнется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая охватит только часть граждан, сообщает Politeka.net.

Об этом подробнее сообщили в ПФУ.

В основе изменений – постановление Кабинета Министров Украины №236 от 25 февраля 2026 года, которое предусматривает индексацию пенсий и страховых выплат, повышение минимальных выплат и расширение социальных гарантий.

В Пенсионном фонде отмечают, что все необходимые расчеты уже произведены, поэтому система готова к обновлению выплат. Индексация пенсий с 1 апреля во Львовской области ждет не всех пенсионеров, а только отдельные категории.

Согласно обновленным нормам, минимальная пенсия для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем выросла с 3 758 до 4 213 грн. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с необходимым стажем выплаты повысились с 3613 до 4050 гривен. Лица с инвалидностью первой группы теперь получают от 3725 гривен вместо предыдущих 3323 гривен.

Для граждан старше 70 лет предусмотрены ежемесячные компенсационные доплаты, если общий размер выплат не достигает 10340,35 гривны.

Кроме того, с 1 апреля вводятся возрастные надбавки: для лиц старше 80 лет — до 570 грн, для граждан от 75 до 80 — до 456 грн, а для пенсионеров от 70 до 75 — до 300 грн.

Кроме того, пересчет будет проведен для пенсионеров, которые продолжают работать. Условием является наличие не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2026 года.

В общем, после пересчета размер выплат будет расти индивидуально — от примерно 100 до 2 595 гривен в зависимости от страхового стажа, уровня доходов и имеющихся доплат.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что все начисления производятся на основе актуальной информации о стаже и заработке, что гарантирует точность и объективность расчетов.

