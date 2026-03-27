Виконком Львівської міської ради 26 березня затвердив новий графік руху транспорту у Львові, пише Politeka.net.

Зміни введуть для автобусів №48, що курсують з Галицького перехрестя.

Відповідно до нового графіка руху транспорту у Львові, маршрут продовжать до вул. Ряшівської. Остаточне погодження схеми ще має надати поліція, після чого оновлений маршрут запрацює орієнтовно до кінця квітня.

Після змін автобуси не заїжджатимуть на вул. Любінську, натомість матимуть по чотири додаткові зупинки в обох напрямках на вул. Патона та Ряшівській. Щоб зберегти існуючий інтервал руху, на лінії додатково вийде транспорт.

«У робочі дні на маршруті курсує 16 автобусів, у вихідні — 12. З початком роботи за новою схемою у будні лінію обслуговуватимуть 18 одиниць, а у вихідні — 14», — повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Рішення про зміну кінцевої зупинки та продовження маршруту ухвалили на основі звернень мешканців та перевізника. За словами представників управління, аеропорт і частина вул. Любінської залишаються закритими з початку повномасштабного вторгнення, тому автобуси фактично не доїжджали до планової кінцевої.

«Тепер кінцева зупинка буде там, де існує готова інфраструктура для відстою транспорту. Це дозволить впорядкувати роботу маршруту та покращити сполучення для мешканців району. Після відновлення роботи аеропорту розглянемо варіанти повернення автобусів до терміналів або поділу маршруту на дві частини», — зазначили в управлінні.

Автобуси №48 відновили роботу у 2024 році після тривалої перерви. Маршрут обслуговує приватний перевізник «Епітранс».

Після погодження нової схеми поліцією маршрут №48 курсуватиме за наступним маршрутом:

вул. Ряшівська — вул. Є. Патона — вул. І. Виговського — вул. Володимира Великого — вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова — вул. М. Коперника — вул. П. Дорошенка — просп. Свободи — вул. Торгова — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. Під Дубом — вул. Замарстинівська — вул. Л. Долинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) — вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — вул. Під Дубом — просп. В. Чорновола — просп. Свободи — вул. П. Дорошенка — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — вул. Генерала Т. Чупринки — вул. І. Горбачевського — вул. Академіка А. Сахарова — вул. Княгині Ольги — вул. Володимира Великого — вул. І. Виговського — вул. Є. Патона — вул. Ряшівська.

Про дату запуску оновленого маршруту №48 повідомлять додатково.

