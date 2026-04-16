Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, сообщают местные органы власти, передает Politeka.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотвода для общин, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Для бытовых потребителей кубометр воды стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость отвода стоков составляет 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие пользователи будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с НДС.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому жители областного центра перемен не почувствуют. Для других общин новые ставки обеспечивают стабильную работу сетей, модернизацию оборудования и своевременное обслуживание систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это позволяет поддерживать требуемое давление в сетях, уменьшать аварийные ситуации и гарантировать безопасное качество воды.

Специалисты рекомендуют жителям регулярно проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата помогает избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.

Также отмечают следить за официальными сообщениями и обновленными расценками, чтобы правильно рассчитывать расходы и избегать непредвиденных ситуаций.

Повышение тарифов делает контроль расходов и планирование платежей ключевым для безопасного и стабильного обеспечения водой всех домохозяйств.

Жителям рекомендуют отслеживать новые ставки и сообщения от Облводоканала, чтобы заранее корректировать семейные расходы.

