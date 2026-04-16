Ппідвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляють місцеві органи влади, передає Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових споживачів кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ і 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків становить 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із податком. Комерційні користувачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн із ПДВ.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому жителі обласного центру змін не відчують. Для інших громад нові ставки забезпечують стабільну роботу мереж, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування систем водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у мережах, зменшувати аварійні ситуації та гарантувати безпечну якість води.

Фахівці радять мешканцям регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу системи.

Також наголошують слідкувати за офіційними повідомленнями та оновленими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати та уникати непередбачених ситуацій.

Підвищення тарифів робить контроль витрат і планування платежів ключовими для безпечного та стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств.

Жителям рекомендують відстежувати нові ставки та повідомлення від «Облводоканалу», щоб завчасно коригувати сімейні витрати.

Останні новини України:

