С 1 апреля 2026 года возможна потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля, передает Politeka.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

Это касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, уехавших за границу или не подтвердивших факт неполучения пенсионных выплат от российской федерации. Временное продление выплат будет действовать только до указанной даты.

Согласно постановлению Кабинета Министров №126 от 3 февраля 2026 года, все пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду об отсутствии других государственных выплат.

Для этого предусмотрены три способа:

Дистанционно через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда в разделе "Дистанционное информирование", где необходимо отметить опцию о неполучении пенсии от РФ.

Во время видеосвязи со специалистом, зафиксирующим ответ в решении об идентификации.

Непосредственно в сервисном центре ПФУ, при подаче заявления на назначение или возобновление пенсии, с проставлением соответствующей отметки.

Специалисты отмечают, что своевременное информирование гарантирует продление пенсионных выплат и делает невозможным их прекращение. Кроме того, до конца 2026 каждого пенсионеру необходимо пройти очередную физическую идентификацию для подтверждения права на выплаты.

Таким образом, потеря пенсии для жителей Запорожской области с 1 апреля возможна в случае несообщения ПФУ об отсутствии выплат от РФ, поэтому жителям советуют выполнить все процедуры заранее.

Жителям Запорожской области советуют не откладывать сообщения ПФУ во избежание временного прекращения пенсионных выплат.

Источник

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.