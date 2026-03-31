Втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня можлива, тож мешканцям радять пильнувати.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

Це стосується осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, виїхали за кордон або не підтвердили факт неполучення пенсійних виплат від російської федерації. Тимчасове продовження виплат діятиме лише до зазначеної дати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №126 від 3 лютого 2026 року, усі пенсіонери, які у 2025 році пройшли ідентифікацію, повинні повідомити Пенсійний фонд про відсутність інших державних виплат.

Для цього передбачені три способи:

Дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду у розділі “Дистанційне інформування”, де необхідно відзначити опцію про неполучення пенсії від РФ.

Під час відеозв’язку з фахівцем, який зафіксує відповідь у рішенні про ідентифікацію.

Безпосередньо у сервісному центрі ПФУ, під час подання заяви на призначення або поновлення пенсії, із проставленням відповідної позначки.

Фахівці наголошують, що своєчасне інформування гарантує продовження пенсійних виплат та унеможливлює їх припинення. Крім того, до кінця 2026 року кожному пенсіонеру необхідно пройти чергову фізичну ідентифікацію для підтвердження права на виплати.

Таким чином, втрата пенсії для мешканців Запорізької області з 1 квітня можлива у разі неповідомлення ПФУ про відсутність виплат від РФ, тому мешканцям радять виконати всі процедури заздалегідь.

Мешканцям Запорізької області радять не відкладати повідомлення ПФУ, аби уникнути тимчасового припинення пенсійних виплат.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.