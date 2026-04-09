Новый график движения поездов во Львовской области предусматривает временные изменения курсирования нескольких маршрутов на апрель 2026 года.

Новый график движения поездов во Львовской области будет введен через технические и организационные коррективы, сообщает Politeka.

Согласно информации прессслужбы «Укрзализныци», новый график движения поездов во Львовской области коснется четырех пригородных и междугородных рейсов.

Так, №6125 Львов-Шкло-Старжиска не будет курсировать с 14 по 16, 20-23 и 28-30 апреля. Для пассажиров рейса в обратном направлении №6126 Шкло-Старжиска–Львов отмена запланирована на 15–17, 21–24, 28–30 апреля и 1 мая.

Кроме этого, пассажиров маршрута Ивано-Франковск-Ходоров-Ивано-Франковск на 14 и 29 апреля просят воспользоваться альтернативным поездом №6417/6418 вместо №6411/6414.

Рейс №6251 Тернополь-Пассажирский-Ходоров будет отправляться в 08:56 и прибывать в 13:31, тогда как раньше время составляло 09:02 и 13:37 соответственно.

«Укрзализныця» отмечает, что эти изменения вводятся, чтобы обеспечить безопасную и удобную курсировку, а пассажиры должны планировать поездки с учетом обновлений.

Новый график движения поездов во Львовской области связан с цифровизацией сервисов. Билеты на пригородные поезда можно приобрести онлайн через мобильное приложение «УЗ», доступное на Android и IOS.

Пассажиры могут выбирать точки отправления, оформлять электронные билеты и хранить их в приложении. Также в него добавлены рейсы Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Приложение позволяет ускорить посадку, поскольку электронный билет хранится в телефоне и не требует дополнительной печати.

Для пассажиров это означает экономию времени и удобство, ведь приобрести билет можно в считанные секунды, а также избежать очередей в кассах.

