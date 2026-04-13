Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області безпосередньо залежать від тривалості страхового періоду та дати призначення забезпечення.

Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області діють за умов перевищення страхового стажу, передає Politeka.

Про це йдеться в повідомлення ПФУ.

У регіоні частина літніх громадян отримує підвищення до виплат за наявність «зайвих» років офіційної зайнятості. Саме ці періоди дають право на щомісячне збільшення суми, яке інколи перевищує 500 гривень.

У Пенсійному фонді пояснюють, що у 2026 році базові вимоги для виходу на відпочинок становлять 33 роки для 60-річних, 23 — для 63-річних і 15 — для 65-річних заявників. Усе, що понад ці межі, враховується як додатковий ресурс.

Окремо враховується дата оформлення забезпечення. Для призначених до жовтня 2011 року понаднормою вважають показники понад 25 років для чоловічої категорії та 20 для жіночої. Для рішень після цієї дати межа зростає до 35 і 30 відповідно.

Розрахунок відбувається за простою схемою: кожен зайвий рік додає 1% до базового розміру. Водночас діє обмеження — цей показник не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році такий мінімум становить 2595 гривень, тож максимальна надбавка за один річний період дорівнює 25,95 гривні. За значного перевищення тривалості трудового досвіду підсумкова сума здатна сягати понад пів тисячі гривень щомісяця.

Працюючі отримувачі виплат часто стикаються з відкладеним перерахунком: оновлення показників відбувається після завершення зайнятості, що може збільшити підсумкове нарахування.

