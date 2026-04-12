Новая система оплаты проезда в Львове временно изменяет порядок безналичных расчетов после решения исполнительного комитета горсовета.

Ограничения будут действовать в течение одного месяца. В городской администрации объясняют: решение было принято для поддержки перевозчиков без пересмотра стоимости билета.

Причиной корректировок стало стремительное изменение цен на горючее. От последнего пересмотра тарифной политики расходы на ресурсы выросли почти на 40%.

Среди главных изменений – отмена бесплатных пересадок в период с 11 марта по 11 апреля 2026 года. Ожидаемый эффект для предприятий отрасли составляет около десяти миллионов гривен дополнительных поступлений.

Вырученные средства планируют направить на закупку горючего и обеспечение стабильной работы автобусов, трамвайных вагонов и троллейбусных маршрутов.

Кроме того, новая система оплаты проезда во Львове также предусматривает усиление контроля за использованием льготных карт «ЛеоКарт», чтобы уменьшить посторонние злоупотребления.

Дополнительно урегулированы вопросы компенсаций для общин. До 16 марта местные органы должны были подписать соответствующие соглашения о перевозках жителей, иначе часть карточек временно деактивировали.

Отдельно в месяц приостановили оформление новых транспортных карт для отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров с выплатами из-за потери кормильца и военнослужащих за выслугу лет.

В городской власти ожидают, что такие шаги позволят сохранить стабильность перевозок и избежать резких изменений пассажирского потока во время адаптационного периода.

