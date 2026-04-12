Нова система оплати проїзду у Львові тимчасово змінює порядок безготівкових розрахунків після рішення виконавчого комітету міськради, передає Politeka.

Обмеження діятимуть один місяць. У міській адміністрації пояснюють: рішення ухвалили для підтримки перевізників без перегляду вартості квитка.

Причиною коригувань стала стрімка зміна цін на пальне. Від останнього перегляду тарифної політики витрати на ресурси зросли майже на сорок відсотків.

Серед головних змін — скасування безплатних пересадок у період з 11 березня до 11 квітня 2026 року. Очікуваний ефект для підприємств галузі становить приблизно десять мільйонів гривень додаткових надходжень.

Отримані кошти планують спрямувати на закупівлю пального та забезпечення стабільної роботи автобусів, трамвайних вагонів і тролейбусних маршрутів.

Окрім того, нова система оплати проїзду у Львові також передбачає посилення контролю за використанням пільгових карток «ЛеоКарт», щоб зменшити сторонні зловживання.

Додатково врегульовано питання компенсацій для громад. До 16 березня місцеві органи мали підписати відповідні угоди щодо перевезень мешканців, інакше частину карток тимчасово деактивували.

Окремо на місяць призупинили оформлення нових транспортних карток для окремих категорій громадян, зокрема пенсіонерів із виплатами через втрату годувальника та військовослужбовців за вислугу років.

У міській владі очікують, що такі кроки дозволять зберегти стабільність перевезень і уникнути різких змін для пасажирського потоку під час адаптаційного періоду.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.