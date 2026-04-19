Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области стала частью обновленного подхода УВКБ ООН к финансовой поддержке украинцев, сообщает Politeka.
Как информируют УВКБ ООН, отныне базовая фиксированная сумма денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области заменяется многоуровневой системой выплат, учитывающей обстоятельства каждой семьи.
Ранее действовала стандартная модель поддержки в размере 10 800 гривен на одного человека за три месяца, однако теперь она изменена в более адресную систему.
В зависимости от ситуации предусмотрено несколько уровней выплат. В частности, 12 300 гривен за три месяца могут получить люди, вынужденные эвакуироваться или покинуть жилье вблизи линии фронта, а также пострадавшие от обстрелов.
Отдельно предусмотрено ежемесячная денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в размере 1 800 гривен для лиц, проживающих вблизи линии фронта.
Также рассматривается вариант выплат в пределах 2000-3000 гривен в месяц для уязвимых переселенцев, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не могут получить государственную поддержку.
В то же время, организация продолжает поддержку для тех, кто вернулся домой после вынужденного перемещения или вернулся из-за границы после 24 февраля 2022 года.
Приоритет в выплатах получают люди, чье жилье было разрушено или повреждено, семьи, потерявшие близких в результате обстрелов, а также домохозяйства, где ранены или нуждаются в лечении после атак ракет или БпЛА.
Отдельно учитываются эвакуированные из 50-километровой зоны от линии фронта или границы с российской федерацией, люди из временно оккупированных территорий.
А также – внутренне перемещенные лица, переехавшие в течение последних 6 месяцев из опасных районов.
Последние новости Украины:
