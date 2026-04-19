Грошова допомога для ВПО в Харківській області з 1 квітня 2026 року надається за оновленими правилами, де розмір виплат може коливатися.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області стала частиною оновленого підходу УВКБ ООН до фінансової підтримки українців, повідомляє Politeka.

Як інформують УВКБ ООН, відтепер базова фіксована сума грошової допомоги для ВПО в Харківській області замінюється на багаторівневу систему виплат, яка враховує обставини кожної родини.

Раніше діяла стандартна модель підтримки у розмірі 10 800 гривень на одну людину за три місяці, однак тепер вона змінена на більш адресну систему.

Залежно від ситуації передбачено кілька рівнів виплат. Зокрема, 12 300 гривень за три місяці можуть отримати люди, які були змушені евакуюватися або залишити житло поблизу лінії фронту, а також ті, хто постраждав від обстрілів.

Окремо передбачено щомісячну грошову допомогу для ВПО в Харківській області у розмірі 1 800 гривень для осіб, які проживають поблизу лінії фронту.

Також розглядається варіант виплат у межах 2 000–3 000 гривень на місяць для вразливих переселенців, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не можуть отримати державну підтримку.

Водночас організація продовжує підтримку для тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення або повернувся з-за кордону після 24 лютого 2022 року.

Пріоритет у виплатах отримують люди, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, родини, які втратили близьких унаслідок обстрілів, а також домогосподарства, де є поранені або ті, хто потребує лікування після атак ракет або БпЛА.

Окремо враховуються евакуйовані з 50-кілометрової зони від лінії фронту або кордону з російською федерацією, люди з тимчасово окупованих територій.

А також - внутрішньо переміщені особи, які переїхали протягом останніх 6 місяців із небезпечних районів.

