У Миколаєві готуються до змін тарифів на перевезення пасажирів, і подорожчання проїзду може відбутися вже наприкінці квітня.

Подорожчання проїзду в Миколаєві може стати реальністю вже з 27 квітня, адже відповідні проєкти рішень оприлюднили на сайті міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про перегляд вартості квитків в маршрутних таксі, де ціна залежатиме від протяжності маршруту. Такий підхід планують застосувати для більш точного врахування витрат перевізників та реальної довжини поїздок.

Згідно з оприлюдненими документами, у місті пропонують встановити базову вартість поїздки на рівні 18 гривень для маршрутів довжиною до 10 км.

Якщо ж маршрут перевищує цю відстань, пасажирам доведеться платити 20 гривень. Таким чином, подорожчання проїзду в Миколаєві безпосередньо залежатиме від того, наскільки далеко пролягає конкретний маршрут.

Окремо передбачені підвищені тарифи для віддалених районів міста. Зокрема, у Варварівці вартість поїздки може скласти 20 гривень, у Матвіївці та Великій Коренисі вона сягне 25 гривень.

Ав Малій Коренисі пропонують встановити тариф у 30 гривень. Такі зміни пояснюють тим, що ці напрямки мають особливу специфіку перевезень, наближену до приміських умов.

Проєкти рішень стосуються одразу кількох перевізників, серед яких "Приватавтолюкс", "МІС", "ТФТ", "ІВА", "Еталонавто", "Гуриг-Сервіс", "Авто-Віола", "Алан-Техно" та "Євротранстехсервіс".

Саме ці компанії обслуговують значну частину маршрутної мережі міста, тому зміни можуть відчути більшість пасажирів.

Водночас, для школярів подорожчання проїзду в Миколаєві не передбачається. Як і раніше, учні 1-12 класів зможуть оплачувати лише половину вартості квитка в період з 1 вересня по 1 червня.

Обов’язковою умовою для цього залишається наявність учнівського квитка, який потрібно пред’являти під час поїздки.

