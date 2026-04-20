Новый график движения поездов в Харьковской области вводится через проведение плановых ремонтных работ на железной дороге.

Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает временную отмену отдельных рейсов и изменение маршрутов пригородных составов в апреле, сообщает Politeka.

По информации, обнародованной в официальном Telegram канале о пригородных сообщениях "Укрзализныци", новый график движения поездов в Харьковской области касается сразу нескольких направлений.

С 23 по 24 и с 27 по 30 апреля часть пассажирских составов будет курсировать по сокращенным маршрутам. В частности, №6687 Харьков-Пассажирский – Караван временно не будет доезжать до Берестина.

А №6688 Караван – Харьков-Пассажирский будет выполнять рейсы в обратном направлении по такому же сокращенному маршруту.

В то же время в период с 20 по 24 апреля, а также с 27 по 30 апреля полностью отменяются рейсы №6690 Берестин – Харьков-Пассажирский и №6691 Харьков-Пассажирский – Берестин.

Такие ограничения являются частью общих работ на инфраструктуре, требующих нового графика движения поездов в Харьковской области.

Кроме этого, ранее сообщалось, что также в период с 20 по 22 апреля скорректировано расписание еще нескольких пригородных складов.

№6334 Мерчик – Харьков-Пассажирский отправляется в 18:55 и прибывает в 20:24 вместо предыдущего времени 18:45 и 19:59.

№6158 Мерчик - Люботин также курсирует по обновленному расписанию с отправлением в 20:47 и прибытием в 21:19 вместо 20:37 и 21:09.

Пассажирам советуют заранее проверять актуальное расписание во избежание задержек и правильно спланировать свои поездки. Сделать это можно как на официальном сайте Укрзализныци, так и в кассах на ж/д вокзалах.

