Новий графік руху поїздів у Харківській області запроваджують через проведення планових ремонтних робіт на залізниці.

Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає тимчасове скасування окремих рейсів та зміну маршрутів приміських складів у квітні, повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою в офіційному Telegram каналі про приміські сполучення "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Харківській області стосується одразу кількох напрямків.

Із 23 до 24 та з 27 до 30 квітня частина пасажирських складів курсуватиме за скороченими маршрутами. Зокрема, №6687 Харків-Пасажирський – Караван тимчасово не доїжджатиме до Берестина.

А №6688 Караван – Харків-Пасажирський виконуватиме рейси у зворотному напрямку за таким самим скороченим маршрутом.

Водночас у період з 20 до 24 квітня, а також з 27 до 30 квітня повністю скасовуються рейси №6690 Берестин – Харків-Пасажирський і №6691 Харків-Пасажирський – Берестин.

Такі обмеження є частиною загальних робіт на інфраструктурі, які потребують нового графіка руху поїздів у Харківській області.

Крім цього, раніше повідомлялося, що також у період з 20 до 22 квітня скориговано розклад ще кількох приміських складів.

№6334 Мерчик - Харків-Пасажирський відправляється о 18:55 і прибуває о 20:24 замість попереднього часу 18:45 та 19:59.

№6158 Мерчик - Люботин також курсує за оновленим розкладом з відправленням о 20:47 і прибуттям о 21:19 замість 20:37 та 21:09.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад, щоб уникнути затримок і правильно спланувати свої поїздки. Зробити це можна як на офіційному сайті Укрзалізниці, так і в касах на залізничних вокзалах.

