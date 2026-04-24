На фоне общего подорожания проезда в Харьковской области община ожидает, как новые условия повлияют на пассажиропоток и работу общественного транспорта.

В Лозовой с 1 мая состоится подорожание проезда в Харьковской области.

Городские власти утвердили обновленную систему оплаты на автобусных маршрутах.

Перевозчики объясняют изменения ростом расходов на горючее, запасных частей и повышением заработных плат водителей. По их словам, содержание транспорта стало значительно дороже, что и повлияло на пересмотр тарифной сетки.

Теперь в пределах города поездка будет стоить 20 гривен. Доезд в Лимановку установили на уровне 25 гривен. Для пенсионеров и людей с инвалидностью третьей группы предусмотрели оплату 15 гривен, а для детей от 7 до 14 лет — 10 гривен.

Отдельно сохраняется право на безвозмездный проезд для льготных категорий. На компенсационные выплаты из бюджета общины предусмотрено около 5,7 миллиона гривен.

Также в городе планируется запустить тестовый вечерний рейс в 21:10. Он должен обеспечить подвоз пассажиров, прибывающих последней электричкой из Харькова.

В городском совете напоминают, что предварительный пересмотр стоимости перевозок в Лозовой состоялся в 2024 году.

Кроме того, в Харькове также сообщалось о новом графике движения поездов.

С 23 по 24 и с 27 по 30 апреля часть пассажирских составов будет курсировать по сокращенным маршрутам. В частности, №6687 Харьков-Пассажирский – Караван временно не будет доезжать до Берестина.

А №6688 Караван – Харьков-Пассажирский будет выполнять рейсы в обратном направлении по такому же сокращенному маршруту.

Источник

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: какую поддержку оказывают благотворители.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона в Харькове: когда ждать отключения батарей в 2026 году.