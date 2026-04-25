Доплаты пенсионерам в Черниговской области предоставляются исключительно после прохождения установленной процедуры и подтверждения соответствующих условий.

Доплаты для пенсионеров в Черниговской области вводятся как ежемесячный инструмент поддержки людей преклонных лет и предусматривают дополнительные начисления при определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Программу реализует Пенсионный фонд Украины. Она охватывает граждан, достигших 80-летнего рубежа и отвечающих установленным критериям. В отличие от части других механизмов, в этом случае автоматическое назначение бездействует — необходимо подтверждение права.

Ключевым основанием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого следует обратиться к семейному врачу, пройти оценку состояния здоровья и получить соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ определяет возможность получения средств.

Также учитывается социальная составляющая. Речь идет об отсутствии трудоспособных родственников, обладающих обязанностью содержания. При этом их наличие принимается во внимание независимо от места жительства.

Размер ежемесячного пособия составляет 1038 гривен. Это соответствует 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на уровне 2595 гривен в 2026 году.

Оформление производится после подачи заявления и полного пакета документов. Среди необходимого – паспорт, идентификационный номер и медицинское заключение. Решение принимается только после проверки всех оснований.

Специалисты отмечают, что порядок остается в силе и регулируется законодательством.

Последние новости Украины:

