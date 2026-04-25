Подорожчання проїзду в Миколаєві погодили на засіданні виконавчого комітету 22 квітня, повідомляє Politeka.

Зміни для автобусів набудуть чинності з 27 квітня 2026 року, а для трамваїв та тролейбусів - з 4 травня.

Згідно з ухваленим рішенням, вартість поїздки в автобусах і маршрутках тепер залежатиме від довжини маршруту. Якщо маршрут має протяжність до 10 км, пасажирам доведеться сплачувати 18 гривень.

Для маршрутів понад 10 км встановили тариф у 20 гривень. Така ж ціна діятиме і для комунальних автобусів підприємства «Миколаївпастранс».

Окремо визначили тарифи для мешканців віддалених районів міста. Поїздка до мікрорайону Варварівка коштуватиме 20 гривень. До мікрорайонів Матвіївка та Велика Корениха вартість становитиме 25 гривень.

Найвищий тариф встановили для напрямку до Малої Коренихи, де пасажири платитимуть 30 гривень.

Подорожчання проїзду в Миколаєві торкнеться і електротранспорту. Для пасажирів трамваїв та тролейбусів зберігають різні варіанти оплати.

Якщо купувати паперовий квиток у водія, ціна становитиме 15 гривень. Якщо скористатися оплатою через QR код, поїздка коштуватиме 12 гривень. Таким чином міська влада й надалі заохочує безготівковий розрахунок у транспорті.

Також зміниться ціна місячних проїзних. Єдиний абонемент, який дозволяє користуватися трамваями та тролейбусами, коштуватиме 405 гривень.

Це рішення стосується тих пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом і купують проїзний одразу на місяць.

Для школярів частину пільг залишили без змін. У комунальних автобусах на період дії воєнного стану квиток залишиться безкоштовним за наявності учнівського квитка.

У маршрутних таксі під час навчального року, з 1 вересня до 1 червня, діятиме знижка 50 відсотків.

Подорожчання проїзду в Миколаєві міська влада та перевізники пояснили зростанням витрат на пальне, мастильні матеріали, запасні частини, а також підвищенням мінімальної заробітної плати.

Останні новини України:

