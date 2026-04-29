Украинцам показали графики отключения света в Винницкой области на 30 апреля. Ограничения электричества будут действовать в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях.

С 9 до 17 часов вводятся дополнительные графики отключения света в населённом пункте Кацмазив. Ограничения будут продолжаться в домах по адресам:

И. Франка — № 3, 500

Лисова — № 5, 500

Пырогова — № 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 19/1, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42

Садова — № 1/1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 503

Чыста Крыныця — № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 33, 38, 43, 507

Шляхова — № 2, 11, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 51/1, 52, 53, 55, 56, 62, 63, 69, 72, 74, 76, 81, 82, 82/1, 86, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 513

С 9 до 17 часов будут выключать электричество в населенном пункте Браилив. Обесточенными будут следующие адреса:

Заводська — № 41/1

Космонавтив — № 1, 6А, 9А, 50, 148

Коцюбынського — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 27А, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41

Монастырська — № 1, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16/1

Ныколаева — № 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29

Поповыча — № 4, 5, 6, 7, 8, 10

Ривська — № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 95, А

Тытова — № 2

Центральна — № 70, 101

Чайковського — № 4

пров. Космонавтив — № 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 46, 50, 54, 56, 69, 78, 85, 97, 101, 106, 112, 118, 123, 125, 144.

30.04.2026 года с 09:20 до 17:00 не будет света в селе Курашивци, однако только по отдельным адресам. Электричество исчезнет на улицах:

Васыля Стуса — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13

Вильна — № 1, 1А, 3, 4, 8, 10А, 12, 13, 15

Володымыра Мельныка — № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 24, 28

Грыгория Сковороды — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10Б, 11, 11А, 12, 14, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 38, 40

Зарична — № 2, 5, 7, 10

Мыру — № 1, 2, 4, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29А, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 86А, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 106, 108, 110, 116

Молодижна — № 3, 5, 7, 11

Незалежности — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 57, 65, 67, 69, 75

Перемогы — № 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 18

Підлисна — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Садова — № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12К, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24

Устыма Кармелюка — № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 39, 43, 49, 53, 55, 63

Шевченка — № 1, 3, 4, 6/2, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 46, 48.

Последние новости Украины:

