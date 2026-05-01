Денежная помощь для ВПЛ в Одессе привлекла внимание жителей региона после сообщения о новой программе выплат для уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Одессе предусмотрена в рамках программы БФ «Право на защиту», которая предусматривает выплаты тем, кто отвечает установленным критериям, сообщает Politeka.

Речь идет о денежной помощи для ВПЛ в Одессе до 12 300 грн в рамках проекта Консорциум Реагирования.

Инициативу реализует БФ «Право на защиту» как партнер Консорциума Реагирования, координированного ACTED, при финансовой поддержке правительства США.

Программа работает в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица или местные жители, проживающие вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией в пределах регионов действия программы.

Обязательным условием также низкий доход. Среднемесячный доход домохозяйства должен быть ниже 8422 грн на одного человека.

Отдельно предусмотрено пилотное направление для переселенцев, которые были вынуждены покинуть место жительства из-за рисков безопасности и достоинства, переместились более 45 дней назад, но не более 6 месяцев назад.

А также – проживают на расстоянии более 50 км от линии фронта или государственной границы с россией. Организаторы отмечают, что соответствие отдельным условиям не означает автоматического включения в списки получателей.

Для регистрации на денежную помощь для ВПЛ в Одессе нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика всех членов семьи.

А также – действующий IBAN личного счета в украинском банке, документы, подтверждающие состав домохозяйства и наличие уязвимостей.

