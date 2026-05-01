Грошова допомога для ВПО в Одесі привернула увагу жителів регіону після повідомлення про нову програму виплат для вразливих категорій населення.

Грошова допомога для ВПО в Одесі передбачена у межах програми БФ «Право на захист», яка передбачає виплати для тих, хто відповідає встановленим критеріям, повідомляє Politeka.

Йдеться про грошову допомогу для ВПО в Одесі до 12 300 грн у межах проєкту «Консорціум Реагування».

Ініціативу реалізує БФ «Право на захист» як партнер Консорціуму Реагування, координованого ACTED, за фінансової підтримки уряду США.

Програма діє у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській і Харківській областях.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи або місцеві жителі, які мешкають поблизу лінії фронту чи державного кордону з російською федерацією у межах регіонів дії програми.

Обов’язковою умовою також є низький дохід. Середньомісячний дохід домогосподарства повинен бути нижчим за 8 422 грн на одну особу.

Окремо передбачено пілотний напрям для переселенців, які були змушені залишити місце проживання через ризики для безпеки й гідності, перемістилися понад 45 днів тому, але не більше ніж 6 місяців тому.

А також - проживають на відстані понад 50 км від лінії фронту або державного кордону з росією. Організатори наголошують, що відповідність окремим умовам не означає автоматичного включення до списків отримувачів.

Для реєстрації на грошову допомогу для ВПО в Одесі потрібно надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків усіх членів родини.

А також - чинний IBAN особистого рахунку в українському банку, документи, які підтверджують склад домогосподарства й наявність уразливостей.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: за яких умов можна розраховувати на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.