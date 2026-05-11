Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусмотрена при определенных условиях, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предоставляется в рамках проекта «Консорциум Реагирования: Оказание многоотраслевой гуманитарной поддержки пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023–2026)».

Его реализует БФ "Право на защиту" как партнер Консорциума Реагирования, координированного ACTED, при финансовой поддержке правительства США.

Программа включает шесть областей Украины, среди которых и Запорожская, и предусматривает выплаты до 12 300 грн для тех, кто отвечает установленным условиям.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица или местные жители, проживающие вблизи линии фронта или государственной границы с Российской Федерацией и имеющие низкий уровень дохода.

Важно, чтобы среднемесячный доход на одного человека в домохозяйстве не превышал 8422 грн.

Отдельно предусмотрена возможность регистрации для ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свое место жительства из-за угрозы безопасности, переместились не ранее 45 дней назад и не позднее полугода, а также проживают на расстоянии более 50 км от зоны боевых действий или границы.

В то же время, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье не предоставляется автоматически даже при условии соответствия базовым критериям.

Во время отбора дополнительно учитывают уровень уязвимости семьи, в частности, статус занятости, наличие инвалидности или серьезных заболеваний, состав домохозяйства, возраст его членов и другие социальные факторы.

Также оценивается место жительства и способность семьи самостоятельно преодолевать финансовые затруднения.

