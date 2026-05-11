Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачена за певних умов, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надається в межах проєкту «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)».

Його реалізує БФ «Право на захист» як партнер Консорціуму Реагування, координованого ACTED, за фінансової підтримки уряду США.

Програма охоплює шість областей України, серед яких і Запорізька, та передбачає виплати до 12 300 грн для тих, хто відповідає встановленим умовам.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи або місцеві мешканці, які проживають поблизу лінії фронту чи державного кордону з російською федерацією та мають низький рівень доходу.

Важливо, щоб середньомісячний дохід на одну особу у домогосподарстві не перевищував 8 422 грн.

Окремо передбачена можливість реєстрації для ВПО, які були змушені залишити своє місце проживання через загрозу безпеці, перемістилися не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж пів року, а також проживають на відстані понад 50 км від зони бойових дій або кордону.

Водночас, грошова допомога для ВПО в Запоріжжі не надається автоматично навіть за умови відповідності базовим критеріям.

Під час відбору додатково враховують рівень вразливості родини, зокрема статус зайнятості, наявність інвалідності або серйозних захворювань, склад домогосподарства, вік його членів та інші соціальні фактори.

Також оцінюється місце проживання та здатність родини самостійно долати фінансові труднощі.

