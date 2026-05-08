Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве направлена ​​на системную важную поддержку.

В Киеве организация «Каритас Киев» продолжает оказывать гуманитарную помощь пенсионерам и уязвимым категориям в рамках проекта «Догляд вдома», пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте благотворительной организации.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве направлена ​​на системную поддержку людей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и призвана улучшить их качество жизни, сохранить здоровье и дать возможность как можно дольше оставаться в привычной домашней среде.

Как сообщается, программа включает широкий спектр услуг, помогающих решать повседневные бытовые вопросы. В частности, подопечным оказывают помощь в ведении домашнего хозяйства — от закупки продуктов и лекарств до приготовления пищи, уборки и оплаты коммунальных услуг.

Отдельное направление подразумевает поддержку в сфере самообслуживания, а также уход за детьми с инвалидностью. Социальные работники помогают выполнять базовые гигиенические процедуры, включая умывания, одевание, купание, кормление и уход за бытовыми потребностями.

Важной составляющей проекта является организационная помощь. Речь идет о взаимодействии с медицинскими, коммунальными и другими службами, сопровождении больниц, а также поддержке в оформлении документов, заявлений и справок. Кроме того, подопечным помогают ориентироваться в системе социальной защиты и получать необходимые консультации.

Программа также включает в себя обучение навыкам самообслуживания для людей с инвалидностью и их опекунов, что способствует повышению уровня самостоятельности в повседневной жизни.

Среди ключевых направлений – обеспечение техническими средствами реабилитации, такими как протезы, ортезы, кресла колесные и тростники, а также обучение их правильному использованию.

Отдельное внимание уделяется психологической поддержке: подопечные могут получить эмоциональную помощь, пообщаться, приобщиться к мерам по снижению стресса и улучшению психоэмоционального состояния.

Также в рамках программы предусмотрено предоставление натуральной гуманитарной помощи, позволяющей оперативно обеспечить базовые нужды пенсионеров и других уязвимых жителей столицы.

