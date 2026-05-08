Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві спрямована на системну важливу підтримку.

У Києві організація «Карітас Київ» продовжує надавати гуманітарну допомогу пенсіонерам та іншим вразливим категоріям в межах проєкту «Догляд вдома», пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві спрямована на системну підтримку людей, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування, і покликана покращити їхню якість життя, зберегти здоров’я та дати можливість якомога довше залишатися у звичному домашньому середовищі.

Як повідомляється, програма охоплює широкий спектр послуг, що допомагають вирішувати повсякденні побутові питання. Зокрема, підопічним надають допомогу у веденні домашнього господарства — від закупівлі продуктів і ліків до приготування їжі, прибирання та оплати комунальних послуг.

Окремий напрям передбачає підтримку у сфері самообслуговування, а також догляд за дітьми з інвалідністю. Соціальні працівники допомагають виконувати базові гігієнічні процедури, включно з умиванням, одяганням, купанням, годуванням і доглядом за побутовими потребами.

Важливою складовою проєкту є організаційна допомога. Йдеться про взаємодію з медичними, комунальними та іншими службами, супровід до лікарень, а також підтримку в оформленні документів, заяв і довідок. Крім того, підопічним допомагають орієнтуватися у системі соціального захисту та отримувати необхідні консультації.

Програма також включає навчання навичок самообслуговування для людей з інвалідністю та їхніх опікунів, що сприяє підвищенню рівня самостійності у повсякденному житті.

Серед ключових напрямів — забезпечення технічними засобами реабілітації, такими як протези, ортези, крісла колісні та тростини, а також навчання їх правильному використанню.

Окрему увагу приділяють психологічній підтримці: підопічні мають змогу отримати емоційну допомогу, поспілкуватися, долучитися до заходів для зниження стресу та покращення психоемоційного стану.

Також у межах програми передбачено надання натуральної гуманітарної допомоги, що дозволяє оперативно забезпечити базові потреби пенсіонерів та інших вразливих мешканців столиці.

